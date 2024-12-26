Росія накопичує сили для штурмів під Кураховим та використовує протитепловізорні плащі – ЗСУ

Проти українських воїнів на цій ділянці фронту залучено шість ворожих підрозділів

ЗСУ (Фото: Генштаб)

Росіяни збирають сили для штурмів на Курахівському напрямку. Ворог став частіше використовувати вночі протитепловізорні плащі, повідомив у телемарафоні речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов.

"Проходять невеличкими групами і намагаються чіплятися за будинки та обходити міську забудову по околицях. Слід розуміти, що, якщо вони наступають такими малими групами, їх немало загалом", – зазначив він.

Військові відзначають, що ворог намагається накопичувати сили, щоб покращити своє тактичне положення. Паралельно з цим ворожа артилерія намагається атакувати позиції Збройних Сил у Кураховому, але здебільшого нищить пусті будівлі, бо українські воїни знають про плани ворога.

Проти українських сил на Курахівському напрямку діють восьма і 29 російська армії, 90 танкова дивізія, 20 мотострілецька, п'ята і 110 окремі мотострілецькі бригади.

Загалом за добу на Курахівському напрямку зафіксовано 31 бойове зіткнення, повідомив Трегубов. Ворог намагається проникнути у бойові порядки українських військових у міській забудові Курахового, у районах Далекого, Дачного та Успенівки.

15 грудня повідомлялося, що росіяни стали застосовувати ДРГ під виглядом цивільних у Кураховому.

21 грудня стало відомо, що на сході бої перейшли у міста, і Росія збирається накопичувати резерви, повідомили в ОСУВ "Хортиця".

23 грудня повідомлялося, що в Кураховому, Торецьку та Часовому Ярі йдуть міські бої. Росія змінила тактику.