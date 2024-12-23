В Кураховому, Торецьку та Часовому Ярі йдуть міські бої. Росія змінила тактику – Волошин

Назар Волошин (Фото: facebook.com/nvoloshyn)

Станом на 23 грудня бої тривають у житловій забудові в містах Торецьк, Курахове та Часів Яр у Донецькій області. Ворог намагається прориватися, але намагається уникнути фронтальних штурмів, розповів у телемарафоні речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Нараз Волошин.

"Окупанти відмовилися від такої тактики, як "штурмувати в лоб" саме населені пункти. Їхні намагання – перекривати транспортні артерії, відрізати логістику від наших захисників", – зазначив Волошин.

За його словами, вже є підтвердження, що на Курахівському напрямку, зокрема в самому місті Курахове, окупанти застосовують іншу тактику. Вони знаходять "смертників", які беруть танкові міни та, намагаючись прорватися через вогонь Сил оборони, закидують їх у будівлі.

Таким чином ворог знищує міську забудову та приводить до руйнувань, зазначив спікер ОСУВ "Хортиця"