В Курахово, Торецке и Часовом Яре идут городские бои. Россия изменила тактику – Волошин
По состоянию на 23 декабря бои продолжаются в жилой застройке в городах Торецк, Курахово и Часов Яр в Донецкой области. Враг пытается прорываться, но пытается избежать фронтальных штурмов, рассказал в телемарафоне представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Нараз Волошин.
"Оккупанты отказались от такой тактики, как "штурмовать в лоб" именно населенные пункты. Их попытки – перекрывать транспортные артерии, отрезать логистику от наших защитников", – отметил Волошин.
По его словам, уже есть подтверждение, что на Кураховском направлении, в частности, в самом городе Курахово, оккупанты применяют другую тактику. Они находят "смертников", которые берут танковые мины и, пытаясь прорваться через огонь Сил обороны, забрасывают их в здании.
Таким образом, враг уничтожает городскую застройку и приводит к разрушениям, отметил спикер ОСУВ "Хортица"
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