В Курахово, Торецке и Часовом Яре идут городские бои. Россия изменила тактику – Волошин

Назар Волошин (Фото: facebook.com/nvoloshyn)

По состоянию на 23 декабря бои продолжаются в жилой застройке в городах Торецк, Курахово и Часов Яр в Донецкой области. Враг пытается прорываться, но пытается избежать фронтальных штурмов, рассказал в телемарафоне представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Нараз Волошин.

"Оккупанты отказались от такой тактики, как "штурмовать в лоб" именно населенные пункты. Их попытки – перекрывать транспортные артерии, отрезать логистику от наших защитников", – отметил Волошин.

По его словам, уже есть подтверждение, что на Кураховском направлении, в частности, в самом городе Курахово, оккупанты применяют другую тактику. Они находят "смертников", которые берут танковые мины и, пытаясь прорваться через огонь Сил обороны, забрасывают их в здании.

Таким образом, враг уничтожает городскую застройку и приводит к разрушениям, отметил спикер ОСУВ "Хортица"