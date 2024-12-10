В ВСУ заявили, что Россия готовится наступать в Запорожской области – видео
Армия России готовится к активизации наступления на Запорожских направлениях. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.
По его словам, враг продолжает штурмы на Времевском направлении (Времевский выступ на границе Донецкой и Запорожской областей. – Ред.). Также оккупанты готовят штурмовые действия на Ореховском и Гуляйпольском направлениях в Запорожской области.
"Например, уже сегодня на Ореховском направлении враг провел несколько штурмов. Враг ведет разведывательно-поисковые действия, готовясь к тому, чтобы начать активизацию именно на этом направлении", – сказал Волошин.
По его словам, данные разведки свидетельствуют, что россияне перебросили на Ореховском направлении штурмовые группы на передовые позиции и эвакуировали раненых. Поэтому на этом участке фронта у врага "все свеженькие" и готовы к штурмам, отметил Волошин.
Спикер Сил обороны юга отметил, что враг может прибегнуть к штурмам малыми пехотными группами до 10 человек. Бронетехника будет привлечена в малом количестве, а прикрытие будет обеспечивать авиация и дроны.
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