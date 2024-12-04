Российские солдаты пытались прорваться в Купянск – Центр при СНБО
Российская армия 3 декабря совершила попытку прорыва в Купянск. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.
По его словам, вражеская пехота привлекла несколько единиц техники и пошла на прорыв. Однако украинские силы уничтожили противника.
Коваленко отметил, что россияне сейчас делают на фронте подобные "накаты", чтобы прорваться в жилищный сектор или на окраине населенного пункта. Враг затем высаживает туда десант, закрепляется и ждет подкрепления.
"Наши воины отработали сегодня хорошо", – отметил Коваленко.
По данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, на утро 4 декабря было известно о 13 боевых столкновениях за минувшие сутки на Купянском направлении. Враг атаковал в районах Лозовой, Стельмаховки, Колесниковки и Первомайского.
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