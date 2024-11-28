На Запорожском направлении бойцы Национальной гвардии из бригады "Спартан" остановили попытку наступления российских войск. Об этом сообщил командующий Нацгвардией Александр Пивненко в Telegram и показал видео.

"Оккупанты пытались наступать группой пехоты на позиции нацгвардейцев, но их действия были заранее обнаружены аэроразведкой "Спартана", – отметил Пивненко.

Он пояснил, что на этом направлении россияне обычно атакуют или проводят разведку боем небольшими группами – от трех до десяти человек, в зависимости от местности и возможностей.

"Технику враг применяет редко. Но и личный состав врага, и огневые средства наши воины уничтожают быстро и точно", – добавил командующий.