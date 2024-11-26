Спикер ВСУ: Россияне рвутся к окрестностям Курахово, хотят взять под огневой контроль
Российская оккупационная армия пытается взять под огневой контроль город Курахово в Донецкой области. Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.
"Враг в последнее время рвется в окрестности города Курахово. Пытается его взять под огневой контроль, а также и логистические пути, ведущие в город. Пытается прорвать оборону", – сказал он.
На Кураховском направлении россияне стали чаще использовать артиллерию и управляемые авиабомбы, отметил Волошин.
Спикер "Хортицы" добавил, что Курахово под контролем украинских сил. За прошедшие сутки на том направлении было уничтожено более 350 оккупантов убитыми и ранеными, также – два танка, три мотоцикла, миномет, несколько автомобилей.
- 24 ноября 2024 года начальник Генштаба ВСУ Баргилевич заявил, что у Сил обороны есть шанс удержать Курахово, и они продолжат оборонять город "сколько могут"