Спикер ВСУ: Россияне рвутся к окрестностям Курахово, хотят взять под огневой контроль

Фото: Генштаб ВСУ

Российская оккупационная армия пытается взять под огневой контроль город Курахово в Донецкой области. Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

"Враг в последнее время рвется в окрестности города Курахово. Пытается его взять под огневой контроль, а также и логистические пути, ведущие в город. Пытается прорвать оборону", – сказал он.

На Кураховском направлении россияне стали чаще использовать артиллерию и управляемые авиабомбы, отметил Волошин.

Спикер "Хортицы" добавил, что Курахово под контролем украинских сил. За прошедшие сутки на том направлении было уничтожено более 350 оккупантов убитыми и ранеными, также – два танка, три мотоцикла, миномет, несколько автомобилей.