Россияне, которые боятся плена, идут на самоубийство. Но остальные сдаются – спикер ВСУ

На вопрос, есть ли в зоне ОСГВ "Хортица" случаи самоубийств со стороны россиян, Назар Волошин ответил утвердительно

Российский оккупант (Фото: ресурс пропагандистов РФ)

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" фиксируются случаи, когда российские оккупанты идут на самоубийство, чтобы не сдаваться в плен, сообщил LIGA.net спикер "Хортицы" Назар Волошин. В то же время есть немало случаев, когда захватчики предпочитают плен.

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На вопрос, есть ли в зоне ОСГВ "Хортица" случаи самоубийств со стороны россиян, Волошин ответил утвердительно.

"Здесь нужно учитывать, что российская пропаганда активно работает на то, чтобы убедить их личный состав, что в плену их ждут страшные пытки и смерть. Эту информацию доносят не только через средства пропаганды, но и их командование напрямую", – сказал спикер.

Несмотря на это, в зоне ответственности "Хортицы" часто происходят случаи, когда оккупанты сдаются в плен, добавил Волошин. К примеру, за последнюю неделю 42 россиянина добровольно сложили оружие. Это произошло не в один день, а в течение нескольких дней разными группами. 24 ноября удалось взять в плен 13 россиян.

Также был случай, когда один из российских солдат, сдаваясь в плен, сказал украинским бойцам, что "лучше быть в плену, чем умереть от своих командиров". Он сообщил, что командиры угрожали ему смертью.

В общей сложности, за прошедшую неделю на востоке, в зоне ответственности ОСГВ "Хортица", оккупанты потеряли 7366 военных.

18 октября 2024 года ДШВ сообщили, что взяли в плен египтянина. Он поехал в Россию учиться на айтишника и получил повестку.

6 ноября Силы обороны взяли в плен военнослужащего 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ, свидетеля убийства украинских военнопленных и посмертного отсечения им голов.