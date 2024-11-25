Росіяни, які бояться полону, вкорочують собі віку. Але решта здаються – речник ЗСУ

На запитання, чи є у зоні ОСУВ "Хортиця" випадки самогубств з боку росіян, Назар Волошин відповів ствердно

Російський окупант (Фото: ресурс пропагандистів РФ)

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" фіксуються випадки, коли російські окупанти вкорочують собі віку, щоб не здаватися у полон, повідомив LIGA.net речник "Хортиці" Назар Волошин. Водночас є чимало випадків, коли окупанти надають перевагу полону.

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На запитання, чи є у зоні ОСУВ "Хортиця" випадки самогубств з боку росіян, Волошин відповів ствердно.

"Тут потрібно зважати, що російська пропаганда активно працює на те, щоби переконати їхній особовий склад, що у полоні на них чекають страшні катування та смерть. Цю інформацію доносять не лише через засоби пропаганди, а і їхнє командування безпосередньо", – сказав речник.

Попри це, в зоні відповідальності "Хортиці" часто трапляються випадки, коли окупанти здаються в полон, додав Волошин. Наприклад, за останній тиждень 42 росіянина добровільно склали зброю. Це сталося не в один день, а протягом кількох днів різними групами. 24 листопада вдалося взяти в полон 13 росіян.

Також був випадок, коли один з російських солдатів, здаючись у полон, сказав українським бійцям, що "краще бути в полоні, ніж померти від своїх командирів". Він повідомив, що командири погрожували йому смертю.

Загалом за минулий тиждень на сході, в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця", окупанти втратили 7366 військових.

18 жовтня 2024 року ДШВ повідомили, що взяли в полон єгиптянина. Він поїхав до Росії вчитися на айтівця й отримав повістку.

6 листопада Сили оборони взяли у полон військовослужбовця 155 бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ, який був свідком вбивства українських військовополонених і посмертного відтинання їм голів.