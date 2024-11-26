Речник ЗСУ: Росіяни рвуться до околиць Курахового, хочуть взяти під вогневий контроль

Фото: Генштаб ЗСУ

Російська окупаційна армія намагається взяти під вогневий контроль місто Курахове у Донецькій області. Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

"Ворог останнім часом рветься до околиць міста Курахове. Намагається його взяти під вогневий контроль, а також і логістичні шляхи, які ведуть до міста. Намагається прорвати оборону", – сказав він.

На Курахівському напрямку росіяни почали частіше використовувати артилерію та керовані авіабомби, зазначив Волошин.

Речник "Хортиці" додав, що Курахове — під контролем українських сил. За минулу добу на тому напрямку було знищено понад 350 окупантів вбитими та пораненими, також – два танки, три мотоцикли, міномет, кілька автомобілів.