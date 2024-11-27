"Сначала просачивание, затем накопление". Спикер ВСУ рассказал о новой тактике оккупантов

Назар Волошин заявил, что враг может выдвигаться на штурм малыми пехотными группами от трех до пяти или 10 человек без привлечения бронетехники

Российские оккупанты (Фото: ЕРА)

Российские оккупационные войска применяют тактику штурмовых групп, которые продвигаются в несколько волн. Об этом LIGA.net рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

"Враг может выдвигаться на штурм малыми пехотными группами от трех, до пяти или 10 человек без привлечения бронетехники. Дальше, если посчастливится дойти до укрытия, дождаться следующей второй пятерки и потом проводить уже штурмовые действия. А если не повезет, наши воины их уничтожат, то навсегда остаться в том месте, откуда начинали штурм", – сказал он.

Таким образом, добавил Волошин, россияне используют тактику сначала просачивания, а затем накопления.

Обычно для доставки штурмовых групп как можно ближе к украинским позициям, россияне используют как бронетехнику, так и высокомобильные транспортные средства, такие как мотоциклы, багги и квадроциклы, говорит спикер "Хортицы".

Также активно применяется автомобильная техника, от грузовиков до легковых автомобилей, которые они забирают у местного населения. Кроме того, широко используются УАЗ "буханки", которые характерны для российской армии.

"Такие разнородные колонны обычно поражаются огнем нашей артиллерии или с помощью FPV-дронов", – подытожил Волошин.