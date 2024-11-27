"Спочатку просочування, потім накопичення". Речник ЗСУ розповів про нову тактику окупантів

Назар Волошин заявив, що ворог може висуватися на штурм малими піхотними групами від трьох, до п'яти чи 10 осіб без залучення бронетехніки

Російські окупанти (Фото: ЕРА)

Російські окупаційні війська застосовують тактику штурмових груп, які просочуються в декілька хвиль. Про це LIGA.net розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

"Ворог може висуватися на штурм малими піхотними групами від трьох, до п'яти чи 10 осіб без залучення бронетехніки. Далі, якщо пощастить дійти до укриття, дочекатись наступної другої пʼятірки й потім проводити вже штурмові дії. А як не пощастить, наші воїни їх знищать, то назавжди залишитись в тому місці, звідкіля розпочинали штурм", – сказав він.

Таким чином, додав Волошин, росіяни використовують тактику спочатку просочування, а потім накопичення.

Зазвичай, для доставлення штурмових груп якомога ближче до українських позицій, росіяни використовують як бронетехніку, так і високомобільні транспортні засоби, такі як мотоцикли, багі та квадроцикли, каже речник "Хортиці".

Також активно застосовується автомобільна техніка, від вантажівок до легкових авто, які вони забирають у місцевого населення. Окрім того, широко використовуються УАЗ "буханки", які є характерними для російської армії.

"Такі різнорідні колони зазвичай вражає вогонь нашої артилерії або за допомогою FPV-дронів", – підсумував Волошин.