На Запорізькому напрямку бійці Національної гвардії з бригади "Спартан" зупинили спробу наступу російських військ. Про це повідомив командувач Нацгвардії Олександр Півненко у Telegram і показав відео.

"Окупанти намагались наступати групою піхоти на позиції нацгвардійців, але їхні дії були завчасно виявлені аеророзвідкою "Спартану", – зазначив Півненко.

Він пояснив, що на цьому напрямку росіяни зазвичай атакують або проводять розвідку боєм невеликими групами – від трьох до десяти осіб, залежно від місцевості та можливостей.

"Техніку ворог застосовує рідко. Але й особовий склад ворога, і вогневі засоби наші воїни знищують швидко і влучно", – додав командувач.