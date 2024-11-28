Нацгвардійці показали, як зірвали наступ окупантів на Запорізькому напрямку – відео
На Запорізькому напрямку бійці Національної гвардії з бригади "Спартан" зупинили спробу наступу російських військ. Про це повідомив командувач Нацгвардії Олександр Півненко у Telegram і показав відео.
"Окупанти намагались наступати групою піхоти на позиції нацгвардійців, але їхні дії були завчасно виявлені аеророзвідкою "Спартану", – зазначив Півненко.
Він пояснив, що на цьому напрямку росіяни зазвичай атакують або проводять розвідку боєм невеликими групами – від трьох до десяти осіб, залежно від місцевості та можливостей.
"Техніку ворог застосовує рідко. Але й особовий склад ворога, і вогневі засоби наші воїни знищують швидко і влучно", – додав командувач.
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