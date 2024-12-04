Російські солдати намагалися прорватися до Куп'янська – Центр при РНБО
Російська армія 3 грудня вчинила спробу прориву в Куп‘янськ. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко.
За його словами, ворожа піхота залучила кілька одиниць техніки і пішла на прорив. Однак українські сили знищили супротивника.
Коваленко зазначив, що росіяни зараз роблять на фронті подібні "накати", щоб прорватися у житловий сектор чи на околиці населеного пункту. Ворог потім висаджує туди десант, закріплюється та очікує на підкріплення.
"Наші воїни відпрацювали сьогодні добре", – зазначив Коваленко.
За даними Генштабу Збройних Сил України, на ранок 4 грудня було відомо про 13 бойових зіткнень за минулу добу на Куп’янському напрямку. Ворог атакував в районах Лозової, Стельмахівки, Колісниківки та Першотравневого.
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