У ЗСУ заявили, що Росія готується наступати у Запорізькій області – відео

Росія стягнула на передові позиції штурмові групи та вивезла поранених, каже речник Сил оборони півдня

ЗСУ (Ілюстративне фото: Генштаб)

Армія Росії готується до активізації наступу на Запорізьких напрямках. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

За його словами, ворог наразі продовжує штурми на Времівському напрямку (Времівський виступ на межі Донецької та Запорізької областей. – Ред.). Також окупанти готують штурмові дії на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках у Запорізькій області.

"Наприклад, вже за сьогодні на Оріхівському напрямку ворог провів декілька штурмів. Ворог веде розвідувально-пошукові дії, готуючись до того, щоб розпочати активізацію саме на цьому напрямку", – сказав Волошин.

За його словами, дані розвідки свідчать, що росіяни перекинули на Оріхівському напрямку штурмові групи на передові позиції та евакуювали поранених. Тому на цій ділянці фронту у ворога "всі свіженькі" та готові до штурмів, зазначив Волошин.

Речник Сил оборони півдня зазначив, що ворог може вдатися до штурмів малими піхотними групами до 10 осіб. Бронетехніки буде залучено мало, а прикриття забезпечуватиме авіація і дрони.