У ЗСУ заявили, що Росія готується наступати у Запорізькій області – відео
Армія Росії готується до активізації наступу на Запорізьких напрямках. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.
За його словами, ворог наразі продовжує штурми на Времівському напрямку (Времівський виступ на межі Донецької та Запорізької областей. – Ред.). Також окупанти готують штурмові дії на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках у Запорізькій області.
"Наприклад, вже за сьогодні на Оріхівському напрямку ворог провів декілька штурмів. Ворог веде розвідувально-пошукові дії, готуючись до того, щоб розпочати активізацію саме на цьому напрямку", – сказав Волошин.
За його словами, дані розвідки свідчать, що росіяни перекинули на Оріхівському напрямку штурмові групи на передові позиції та евакуювали поранених. Тому на цій ділянці фронту у ворога "всі свіженькі" та готові до штурмів, зазначив Волошин.
Речник Сил оборони півдня зазначив, що ворог може вдатися до штурмів малими піхотними групами до 10 осіб. Бронетехніки буде залучено мало, а прикриття забезпечуватиме авіація і дрони.
- 22 листопада співрозмовник LIGA.net у Генштабі зазначив, що Курська операція зірвала російський план із захоплення Запоріжжя.
- 2 грудня повідомлялося, що окупанти масовано наступають у Харківській області, але зазнають втрат.
- 4 грудня у Центрі при РНБО заявили, що росіяни намагалися прорватися до Куп'янська. Українські сили знищили супротивника.
- Того ж дня голова Херсонської ОВА заявив, що Росія зібрала 300 човнів, готується до наступу на Херсон.