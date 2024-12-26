Россия копит силы для штурмов под Кураховым и использует противотепловизорные плащи – ВСУ

Против украинских воинов на этом участке фронта задействованы шесть вражеских подразделений

ВСУ (Фото: Генштаб)

Россияне собирают силы для штурмов на Кураховском направлении. Враг стал чаще использовать ночью противотепловизорные плащи, сообщил в эфире телемарафона представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.

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"Проходят небольшими группами и пытаются цепляться за дома и обходить городскую застройку по окрестностям. Следует понимать, что если они наступают такими малыми группами, их не мало в целом", – отметил он.

Военные отмечают, что враг пытается накапливать силы, чтобы улучшить свое тактическое положение. Параллельно с этим вражеская артиллерия пытается атаковать позиции Вооруженных сил в Курахово, но в основном уничтожает пустые здания, потому что украинские воины знают о планах врага.

Против украинских сил на Кураховском направлении действуют восьмая и 29 российская армии, 90 танковая дивизия, 20 мотострелковая, пятая и 110 отдельные мотострелковые бригады.

Всего за сутки на Кураховском направлении зафиксировано 31 боевое столкновение, сообщил Трегубов. Враг пытается проникнуть в боевые порядки украинских военных в городской застройке Курахово, в районах Дальнего, Дачного и Успеновки.

15 декабря сообщалось, что россияне стали применять ДРГ под видом гражданских в Курахово.

21 декабря стало известно, что на востоке бои перешли в города, и Россия собирается накапливать резервы, сообщили в ОСУО "Хортица".

23 декабря сообщалось, что в Курахово, Торецком и Временном Яру идут городские бои. Россия сменила тактику.