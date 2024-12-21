Бои перешли в города и Россия собирается накапливать резервы – "Хортица"

Бои продолжаются в Курахово, Торецке, Часовом Яру и ближайших населенных пунктах

Торецк (Фото: @libkos)

На самых горячих направлениях фронта на востоке бои идут в городской застройке, и есть признаки того, что Россия будет накапливать войска. Об этом сообщила оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица".

Отмечается, что за прошедшие сутки, 20 декабря, продолжались бои в городской застройке Торецка, Часового Яра и в Курахово.

Также россияне штурмовали в районах населенных пунктов Солнцевка, Старые Терны, Дачное, Дальнее, Константинопольское, Макаровка, Успеновка.

"Обнаружены признаки, свидетельствующие о стремлении противника накопить резервы для продолжения боевых действий", – сказано в сообщении.

Также в "Хортице" информируют, что россияне пытались улучшить положение, поэтому наступали с бронетехникой возле Кучеривки и Синьковки, в направлении Тернов и Зеленой Рощи. Украинские военные уничтожили технику россиян и отбили штурмы.

В то же время РФ пыталась атаковать украинские позиции возле Великой Новоселки – тоже безуспешно, заверили в "Хортице".

В настоящее время продолжаются бои за населенные пункты Шевченко, Песчаное, Нововасиловка, Даченское.

12 декабря в DeepState писали об "Успеновском мешке", отмечая, что ситуация там критическая и все больше ухудшается.

Однако на следующий день в "Хортице" заверили, что окружения там нет, а украинские подразделения отбивают штурмы на окраинах Успеновки, Ганновки, Трудового, Романовки.

Собеседники LIGA.net подтвердили факт окружения украинской пехоты в этом районе, однако говорили, что у бойцов еще есть возможность и воевать, и выйти из "Успеновского мешка"

подтвердили факт окружения украинской пехоты в этом районе, однако говорили, что у бойцов еще есть возможность и воевать, и выйти из "Успеновского мешка" 14 декабря в DeepState сообщили о новых оккупированных врагом населенных пунктах возле Успеновки: это Елизаветовка, Романовка, Веселый Гай.

20 декабря в DeepState написали о завершении истории "Успеновского мешка" и заявили, что выйти смогли не все. В "Хортице" возразили: Сырский приказал выходить и теперь эти бойцы на других позициях.

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