Росіяни розстріляли в потилицю трьох полонених піхотинців біля Нескучного – фото, мапа

Відомо про черговий воєнний злочин росіян, інцидентів зі стратами полонених стає дедалі більше

Ілюстративне фото: ресурс окупантів

Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив про черговий воєнний злочин Росії — ймовірний розстріл трьох українських військовополонених. Про це він написав після оприлюднення відповідної інформації OSINT-спільнотою DeepState.

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Це сталося 3 січня неподалік населеного пункту Нескучне (його ЗСУ звільнили від окупантів у червні 2023 року. – Ред.) Волноваського району Донецької області.

За інформацією DeepState, росіяни проводили штурм на позиції 141 окремої піхотної бригади. Бійці здалися в полон, їм зав'язали руки, вивели перед позицією і розстріляли в потилицю.

Лубінець заявив, що негайно звертається до Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) та Організації об'єднаних націй.

"Ці організації мають засудити цей злочин і здійснити тиск на російську сторону для припинення подібних актів", – заявив він.

Водночас у DeepState наголошують, що ООН намагається показати, що обидві сторони "погані", ігноруючи той факт, що вбивства і знущання з українських військовополонених мають систематичний характер та підтримуються військово-політичним керівництвом РФ.

Нескучне на мапі DeepState

22 листопада 2024 року в Офісі генпрокурора повідомили, що кількість розстрілів українських полонених окупантами збільшується з кожним місяцем.

Того ж дня стало відомо, що окупанти стратили п'ятьох полонених бійців ЗСУ поблизу Вугледара, розпочато розслідування.

Станом на 18 грудня було підтверджено 177 страт українських військових, найбільше з них сталося у 2024 році.

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