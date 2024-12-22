У 110 бригаді розповіли подробиці розстрілу військових. Прокуратура розпочала слідство

У бригаді зазначили, що ворог навмисно розстрілює полонених, щоб не зменшувати темпи наступу

Російський загарбник (Фото: ресурс окупантів)

У 110 окремій механізованій бригаді імені Марка Безручка повідомили подробиці розстрілу чотирьох військовополонених росіянами. За словами пресофіцера бригади Івана Сєкача, сталося це на Времівському напрямку у Волноваському районі, передає Суспільне Донбас.

"На їх позиції було шість людей. Почався артобстріл. З їхньої доповіді знаємо, що двоє військовослужбовців загинули від обстрілу. Четверо опинились в оточенні", – розповів Сєкач.

У Донецькій обласній прокуратурі зазначили, що воїни укривалися у приватному будинку, а коли ворог оточив їх, то почали виходити по одному. Двох полонених ворог залишив лежати на землі, а ще двох вивели на дорогу. Після цього полонених розстріляли з автоматів.

Про страту в бригаді дізналися з перехоплень російських розмов. Також вдалося відшукати відео з дрона, на якому зафіксований момент розстрілу полонених.

За словами пресофіцера бригади, командири окупантів віддають накази на розстріл українських військовополонених, щоб не зменшувати темпи наступу. Наразі доступу до тіл загиблих немає, офіційно вони подані як "безвісти зниклі", зазначив Сєкач.

Прокуратура вже розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину, який спричинив загибель людей.