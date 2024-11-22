Окупанти стратили п'ятьох полонених бійців ЗСУ поблизу Вугледара: розпочато розслідування
Російські окупанти розстріляли п'ятьох українських військовополонених поблизу Вугледара, прокуратура розпочала розслідування. Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.
За оперативними даними, 2 жовтня російські загарбники здійснили штурм українських військових поблизу Вугледара Донецької області.
Під час наступу російські військові захопили в полон п'ятьох беззбройних українських бійців. Одного з них вони вбили в лісосмузі, а чотирьох змусили вийти на дорогу під дулами автоматів і там розстріляли, зазначають в ОГП.
Деталі події з'ясовують.
- 4 жовтня 2024 року ОГП повідомив, що близько 80% страт українських військовослужбовців росіянами сталися у 2024 році.
- 6 листопада прокуратура повідомила, що українські правоохоронці розслідують 49 кримінальних проваджень за фактами страти російськими окупантами 124 військовополонених на полі бою.