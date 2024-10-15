Генпрокурор Костін: Страти українських полонених — цілеспрямована політика Росії
Генпрокурор Андрій Костін заявив, що у 2024 році зросла кількість страт росіянами українських військовополонених і це не поодинокі інциденти, а цілеспрямована політика Росії. Про це він розповів в інтерв’ю La Libre
"Ми можемо довести, що ці випадки є не поодинокими інцидентами, а організованою та цілеспрямованою політикою. Наприклад, у нас є аудіозапис, на якому російський офіцер наказує своїм військам не брати полонених на полі бою, а вбивати українців", – сказав він.
Костін зазначив, що катування українських полонених і їхню страту без суду і слідства росіяни використовують як зброю війни, щоб залякати та знищити українців. Наразі, за даними генпрокурора, більшість російських солдатів, яких підозрюють в Україні у воєнних злочинах, засуджено заочно.
Також генпрокурор зазначив, що одне з ключових завдань правосуддя – це притягнути до відповідальності Росію, її президента, прем'єра та інших "натхненників" повномасштабного вторгнення в Україну. Наразі вже задокументовано 140 000 воєнних злочинів.
Однак Міжнародний кримінальний суд, за словами Костіна, не має юрисдикції в цьому питанні. Тому Україна працює разом з близько 40 державами над правовою формулою.
"Тому, якщо Путін наважиться відвідати зустріч G20 у Бразилії, він має бути заарештований. Відмова виконати ордер на арешт посилює позиції Росії. Всі наші надії тепер покладаються на незалежність бразильської судової системи", – додав Костін.
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