Генпрокурор Костин: Казни украинских пленных целенаправленная политика России

Украина создает правовую формулу, чтобы привлечь Россию к ответственности за преступления, потому что у МУС нет юрисдикции

Андрей Костин (Фото: x.com/AndriyKostin)

Генпрокурор Андрей Костин заявил, что в 2024 году возросло количество казней россиянами украинских военнопленных и это не единичные инциденты, а целенаправленная политика России. Об этом он рассказал в интервью La Libre.

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"Мы можем доказать, что эти случаи являются не единичными инцидентами, а организованной и целенаправленной политикой. Например, у нас есть аудиозапись, на которой российский офицер приказывает своим войскам не брать пленных на поле боя, а убивать украинцев", – сказал он.

Костин отметил, что пытки украинских пленных и их казнь без суда и следствия россияне используют как оружие войны, чтобы запугать и уничтожить украинцев. По данным генпрокурора, большинство российских солдат, подозреваемых в Украине в военных преступлениях, осуждены заочно.

Также генпрокурор отметил, что одна из ключевых задач правосудия – это привлечь к ответственности Россию, ее президента, премьера и других "вдохновителей" полномасштабного вторжения в Украину. Уже задокументировано 140 000 военных преступлений.

Однако у Международного уголовного суда, по словам Костина, нет юрисдикции в этом вопросе. Поэтому Украина работает вместе с около 40 государствами над правовой формулой.

"Поэтому, если Путин решится посетить встречу G20 в Бразилии, он должен быть арестован. Отказ выполнить ордер на арест усиливает позиции России. Все наши надежды теперь полагаются на независимость бразильской судебной системы", – добавил Костин.