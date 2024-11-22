Оккупанты казнили пятерых пленных бойцов ВСУ вблизи Угледара: начато расследование
Российские оккупанты расстреляли пятерых украинских военнопленных вблизи Угледара, прокуратура начала расследование. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.
По оперативным данным, 2 октября российские захватчики совершили штурм украинских военных вблизи Угледара Донецкой области.
Во время наступления российские военные захватили в плен пятерых безоружных украинских бойцов. Один из них был убит в лесополосе, а четверых заставили выйти на дорогу под дулами автоматов и там расстреляли, отмечают в ОГП.
Детали происшествия выясняют.
- 4 октября 2024 года ОГП сообщил, что около 80% казней украинских военнослужащих россиянами произошли в 2024 году.
- 6 ноября прокуратура сообщила, что украинские правоохранители расследуют 49 уголовных производств по фактам казни российскими оккупантами 124 военнопленных на поле боя.