Оккупанты казнили пятерых пленных бойцов ВСУ вблизи Угледара: начато расследование
Российский оккупант (Фото: ресурс пропагандистов РФ)

Российские оккупанты расстреляли пятерых украинских военнопленных вблизи Угледара, прокуратура начала расследование. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

По оперативным данным, 2 октября российские захватчики совершили штурм украинских военных вблизи Угледара Донецкой области.

Во время наступления российские военные захватили в плен пятерых безоружных украинских бойцов. Один из них был убит в лесополосе, а четверых заставили выйти на дорогу под дулами автоматов и там расстреляли, отмечают в ОГП.

Детали происшествия выясняют.

Фото: Офіс генпрокурора
Фото: Офис генпрокурора
Фото: Офіс генпрокурора
Фото: Офис генпрокурора
  • 4 октября 2024 года ОГП сообщил, что около 80% казней украинских военнослужащих россиянами произошли в 2024 году.
  • 6 ноября прокуратура сообщила, что украинские правоохранители расследуют 49 уголовных производств по фактам казни российскими оккупантами 124 военнопленных на поле боя.
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