Оккупанты казнили пятерых пленных бойцов ВСУ вблизи Угледара: начато расследование

По данным правоохранителей, украинских военных взяли в плен 2 октября, когда оккупанты штурмовали их позиции под Угледаром

Российский оккупант (Фото: ресурс пропагандистов РФ)

Российские оккупанты расстреляли пятерых украинских военнопленных вблизи Угледара, прокуратура начала расследование. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

По оперативным данным, 2 октября российские захватчики совершили штурм украинских военных вблизи Угледара Донецкой области.

Во время наступления российские военные захватили в плен пятерых безоружных украинских бойцов. Один из них был убит в лесополосе, а четверых заставили выйти на дорогу под дулами автоматов и там расстреляли, отмечают в ОГП.

Детали происшествия выясняют.

Фото: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора