В 110-й бригаде рассказали подробности расстрела военных. Прокуратура начала следствие
Российский захватчик (Фото: ресурс оккупантов)

В 110-й отдельной механизированной бригаде имени Марка Безручко сообщили подробности расстрела четырех военнопленных россиянами. По словам пресс-офицера бригады Ивана Секача, произошло это на Времевском направлении в Волновахском районе, передает Общественное Донбасс.

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"На их позиции было шесть человек. Начался артобстрел. Из их доклада знаем, что двое военнослужащих погибли от обстрела. Четверо оказались в окружении", – рассказал Секач.

В Донецкой областной прокуратуре отметили, что воины укрывались в частном доме, а когда враг окружил их, то начали выходить по одному. Двух пленных враг оставил лежать на земле, а двоих вывели на дорогу. После этого пленных расстреляли из автоматов.

О казни в бригаде узнали из перехватов разговоров россиян. Также удалось найти видео из дрона, на котором зафиксирован момент расстрела пленных.

По словам пресс-офицера бригады, командиры оккупантов отдают приказы на расстрел украинских военнопленных, чтобы не сбавлять темпы наступления. Пока доступа к телам погибших нет, официально они поданы как "без вести пропавшие", отметил Секач.

Прокуратура уже начала досудебное расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель людей.

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