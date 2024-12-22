В 110-й бригаде рассказали подробности расстрела военных. Прокуратура начала следствие
В 110-й отдельной механизированной бригаде имени Марка Безручко сообщили подробности расстрела четырех военнопленных россиянами. По словам пресс-офицера бригады Ивана Секача, произошло это на Времевском направлении в Волновахском районе, передает Общественное Донбасс.
"На их позиции было шесть человек. Начался артобстрел. Из их доклада знаем, что двое военнослужащих погибли от обстрела. Четверо оказались в окружении", – рассказал Секач.
В Донецкой областной прокуратуре отметили, что воины укрывались в частном доме, а когда враг окружил их, то начали выходить по одному. Двух пленных враг оставил лежать на земле, а двоих вывели на дорогу. После этого пленных расстреляли из автоматов.
О казни в бригаде узнали из перехватов разговоров россиян. Также удалось найти видео из дрона, на котором зафиксирован момент расстрела пленных.
По словам пресс-офицера бригады, командиры оккупантов отдают приказы на расстрел украинских военнопленных, чтобы не сбавлять темпы наступления. Пока доступа к телам погибших нет, официально они поданы как "без вести пропавшие", отметил Секач.
Прокуратура уже начала досудебное расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель людей.
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