В 110-й бригаде рассказали подробности расстрела военных. Прокуратура начала следствие

В бригаде отметили, что враг намеренно расстреливает пленных, чтобы не сбавлять темпы наступления

Российский захватчик (Фото: ресурс оккупантов)

В 110-й отдельной механизированной бригаде имени Марка Безручко сообщили подробности расстрела четырех военнопленных россиянами. По словам пресс-офицера бригады Ивана Секача, произошло это на Времевском направлении в Волновахском районе, передает Общественное Донбасс.

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"На их позиции было шесть человек. Начался артобстрел. Из их доклада знаем, что двое военнослужащих погибли от обстрела. Четверо оказались в окружении", – рассказал Секач.

В Донецкой областной прокуратуре отметили, что воины укрывались в частном доме, а когда враг окружил их, то начали выходить по одному. Двух пленных враг оставил лежать на земле, а двоих вывели на дорогу. После этого пленных расстреляли из автоматов.

О казни в бригаде узнали из перехватов разговоров россиян. Также удалось найти видео из дрона, на котором зафиксирован момент расстрела пленных.

По словам пресс-офицера бригады, командиры оккупантов отдают приказы на расстрел украинских военнопленных, чтобы не сбавлять темпы наступления. Пока доступа к телам погибших нет, официально они поданы как "без вести пропавшие", отметил Секач.

Прокуратура уже начала досудебное расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель людей.

22 ноября в Офисе генпрокурора сообщили, что количество расстрелов украинских пленных оккупантами увеличивается с каждым месяцем.

В тот же день стало известно, что кафиры казнили пятерых пленных бойцов ВСУ вблизи Угледара, начато расследование.

18 декабря омбудсмен по правам человека Лубинец заявил, что подтверждено 177 казней украинских военных, больше всего из них произошло в 2024 году