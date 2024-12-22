В 110 бригаде заявили, что россияне расстреляли их бойцов. Омбудсмен обратится в ООН
Бойцы 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко распространили видео, на котором, как утверждается, россияне расстреляли безоружных украинских бойцов Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что вернется в международные организации.
В 110 ОМБр рассказали, что оккупанты окружили военные бригады, укрывшиеся в разваленном доме.
"Оказавшись в безвыходном положении, наши военные сдаются в плен, выходя по одному. Трое пленных выводят со двора, еще двое остаются лежать на земле", — говорится в описании видео.
В конце ролика видно, как захватчики стреляют в спины пяти украинских бойцов.
Омбудсмен заявил, что обратится в ООН и МККК.
- Лубинец объяснял, что убийства украинских военнопленных сознательной тактикой России, чтобы ее солдаты боялись сдаваться в плен и для изменения международного правопорядка.
- В конце ноября российские захватчики казнили пятерых украинских военнопленных в Запорожской области.
- Уже 133 российских военных преступника получили реальные судебные приговоры, в то же время большинство из них заочные.