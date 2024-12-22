В 110 бригаде заявили, что россияне расстреляли их бойцов. Омбудсмен обратится в ООН

Военные опубликовали видео с казнью. В ролике видно, как оккупанты стреляют украинским бойцам в спины

Оккупант (Фото: ресурс пропагандистов РФ)

Бойцы 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко распространили видео, на котором, как утверждается, россияне расстреляли безоружных украинских бойцов Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что вернется в международные организации.

В 110 ОМБр рассказали, что оккупанты окружили военные бригады, укрывшиеся в разваленном доме.

"Оказавшись в безвыходном положении, наши военные сдаются в плен, выходя по одному. Трое пленных выводят со двора, еще двое остаются лежать на земле", — говорится в описании видео.

В конце ролика видно, как захватчики стреляют в спины пяти украинских бойцов.

Омбудсмен заявил, что обратится в ООН и МККК.