ОГП: Россияне расстреляли пятерых украинских военнопленных на Запорожском направлении
Российские захватчики казнили пятерых украинских военнопленных в Запорожской области. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.
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Открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.
По версии следствия, 24 ноября вблизи населенного пункта Новодаровка Пологовского района, где продолжаются активные боевые действия, военнослужащие Вооруженных сил РФ совершили расстрел пяти украинских защитников из шести, взятых в плен.
Правоохранители установили подразделение армии оккупантов, военнослужащие которого проверяются на причастность к этому преступлению. Также следователи получили видеозапись, на которой зафиксирован момент убийства.
- 20 ноября стало известно, что оккупанты расстреляли двух украинских военнопленных под Покровском. Проверяются данные об убийстве оккупантами еще трех раненых украинских военных на этом же направлении.
- 22 ноября прокуратура сообщила, что в Украине расследуется 53 уголовных производства по фактам казни 177 украинских защитников. Подавляющее большинство из них зарегистрировано в этом году.