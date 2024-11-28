ОГП: Россияне расстреляли пятерых украинских военнопленных на Запорожском направлении

Оккупанты (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Российские захватчики казнили пятерых украинских военнопленных в Запорожской области. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

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Открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

По версии следствия, 24 ноября вблизи населенного пункта Новодаровка Пологовского района, где продолжаются активные боевые действия, военнослужащие Вооруженных сил РФ совершили расстрел пяти украинских защитников из шести, взятых в плен.

Правоохранители установили подразделение армии оккупантов, военнослужащие которого проверяются на причастность к этому преступлению. Также следователи получили видеозапись, на которой зафиксирован момент убийства.

Фото: ОГП