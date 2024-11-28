ОГП: Росіяни розстріляли п’ятьох українських військовополонених на Запорізькому напрямку

Окупанти (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Російські загарбники стратили п’ятьох українських військовополонених у Запорізькій області. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

За версією слідства, 24 листопада поблизу населеного пункту Новодарівка Пологівського району, де тривають активні бойові дії, військовослужбовці Збройних сил РФ здійснили розстріл п’ятьох українських захисників із шести, взятих у полон.

Правоохоронці встановили підрозділ армії окупантів, військовослужбовці якого наразі перевіряються на причетність до цього злочину. Також слідчі отримали відеозапис, на якому зафіксовано момент вбивства.

Фото: ОГП