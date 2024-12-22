У 110 бригаді заявили, що росіяни стратили їхніх бійців. Омбудсман звернеться до ООН

Військові опублікували відео зі стратою. У ролику видно, як окупанти стріляють українським бійцям у спини

Окупант (Фото: ресурс пропагандистів РФ)

Бійці 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка поширили відео, на якому, як стверджується, росіяни розстріляли беззбройних українських бійців. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що завернеться до міжнародних організацій.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

У 110 ОМБр розповіли, що окупанти оточили військових бригади, які сховалися в розваленому будинку.

"Опинившись у безвихідному становищі, наші військові здаються в полон, виходячи по одному. Трьох полонених виводять з двору, ще двоє лишаються лежати на землі", — йдеться в описі відео.

Наприкінці ролику видно, як загарбники стріляють у спини п'ятьом українським бійцям.

Омбудсман заявив, що звернеться до ООН та МКЧХ.