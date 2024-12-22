У 110 бригаді заявили, що росіяни стратили їхніх бійців. Омбудсман звернеться до ООН
Бійці 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка поширили відео, на якому, як стверджується, росіяни розстріляли беззбройних українських бійців. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що завернеться до міжнародних організацій.
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У 110 ОМБр розповіли, що окупанти оточили військових бригади, які сховалися в розваленому будинку.
"Опинившись у безвихідному становищі, наші військові здаються в полон, виходячи по одному. Трьох полонених виводять з двору, ще двоє лишаються лежати на землі", — йдеться в описі відео.
Наприкінці ролику видно, як загарбники стріляють у спини п'ятьом українським бійцям.
Омбудсман заявив, що звернеться до ООН та МКЧХ.
- Лубінець пояснював, що вбивства українських військовополонених є свідомою тактикою Росії, щоб її солдати боялися здаватися в полон та для зміни міжнародного правопорядку.
- Наприкінці листопада російські загарбники стратили п’ятьох українських військовополонених у Запорізькій області.
- Уже 133 російські воєнні злочинці отримали реальні судові вироки, водночас більшість з них є заочними.