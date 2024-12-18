Підтверджено, що росіяни стратили 177 українських військових, найбільше у 2024 році – Лубінець

Дмитро Лубінець (Фото: Telegram посадовця)

Наразі підтверджено 177 випадків страти українських військовополонених російськими окупантами. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв'ю виданню Українська правда.

За його даними, у 2024-му кількість випадків розстрілів українських захисників загарбниками майже вдвічі більша, аніж за разом узяті два попередні роки повномасштабної війни.

Так, зі 177 підтверджених випадків втрат 109 відбулися саме у 2024-му.

Лубінець повідомив, що більшість відео зі стратами українських військових його Офіс отримує від українських спецслужб, проте є випадки, коли їх надають військові підрозділи. Також посадовець бере до уваги відео, які публікуються у соцмережах, зокрема, самими окупантами.

Щодо фактів воєнних злочинів омбудсмен повідомляє до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН, але водночас він зауважив, що МКЧХ ще жодного разу публічно або непублічно не звинувачував росіян у фактах вбивства українських військовополонених або тортур. Водночас в офіційних звітах ООН, додав Лубінець, у 2024-му вперше з'явилися дані, що росіяни страчують українських захисників.

Посадовець зазначив, що російська сторона у відповідь на його звернення заявляє, що "буде юридично реагувати" на ці факти.

Лубінець пояснював, що вбивства українських військовополонених є свідомою тактикою Росії, аби її солдати боялися здаватися в полон та для зміни міжнародного правопорядку.

Наприкінці листопада російські загарбники стратили п’ятьох українських військовополонених у Запорізькій області.

Уже 133 російські воєнні злочинці отримали реальні судові вироки, водночас більшість з них є заочними.