Подтверждено, что РФ казнила 177 украинских военных, больше всего в 2024 году – Лубинец

Дмитрий Лубинец (Фото: Telegram должностного лица)

Подтверждено 177 случаев казни украинских военнопленных российскими оккупантами. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью изданию Украинская правда.

По его данным, в 2024-м количество случаев расстрелов украинских защитников захватчиками почти вдвое больше, чем вместе взятые два предыдущих года полномасштабной войны.

Так, из 177 подтвержденных случаев потерь 109 произошли именно в 2024 году.

Лубинец сообщил, что большинство видео с казнями украинских военных его Офис получает от украинских спецслужб, однако есть случаи, когда их предоставляют военные подразделения. Также должностное лицо принимает во внимание видео, которые публикуются в соцсетях, в частности, самими оккупантами.

Относительно фактов военных преступлений омбудсмен сообщает Международному комитету Красного Креста и ООН, но в то же время он отметил, что МККК еще ни разу публично или непублично не обвинял россиян в фактах убийства украинских военнопленных или пыток. В то же время в официальных отчетах ООН, добавил Лубинец, в 2024-м впервые появились данные, что россияне казнят украинских защитников.

Чиновник отметил, что российская сторона в ответ на его обращение заявляет, что "будет юридически реагировать" на эти факты.

Лубинец объяснял, что убийства украинских военнопленных являются сознательной тактикой России, чтобы ее солдаты боялись сдаваться в плен и изменить международный правопорядок.

В конце ноября российские захватчики казнили пятерых украинских военнопленных в Запорожской области.

Уже 133 российских военных преступника получили реальные судебные приговоры, в то же время большинство из них заочные.