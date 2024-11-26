ОГП: Россияне расстреляли пятерых украинских военнопленных на Покровском направлении

По предварительным данным, это произошло возле села Петровка

Российские захватчики (Фото: ресурс оккупантов)

В Донецкой области оккупанты казнили пятерых украинских военнослужащих, которых взяли в плен. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

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По данному факту правоохранительные органы начали расследование.

По предварительным данным, в ноябре 2024 года российские оккупанты совершили штурм позиций Сил обороны вблизи села Петровка Покровского района. В результате наступления пятеро военнослужащих Вооруженных Сил Украины вынужденно отступили и спрятались в частном доме.

После окружения дома российские военные взяли украинских защитников в плен. Их заставили безоружными покинуть укрытие и лечь на землю. В нарушение норм международного гуманитарного права, оккупанты расстреляли украинских пленных из автоматов.

В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению, отметили в прокуратуре.

Фото: ОГП

4 октября 2024 года ОГП сообщил, что было начато расследование расстрела 16 военнопленных под Покровском. В США заявили, что не могут подтвердить информацию, потому что им не хватает доказательств.

6 октября появилась информация о том, что враг расстрелял троих украинских воинов у поселка Нью-Йорк.

20 ноября стало известно, что оккупанты расстреляли двух украинских военнопленных под Покровском. Проверяются данные об убийстве оккупантами еще трех раненых украинских военных на этом же направлении.