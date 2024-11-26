ОГП: Россияне расстреляли пятерых украинских военнопленных на Покровском направлении
Российские захватчики (Фото: ресурс оккупантов)

В Донецкой области оккупанты казнили пятерых украинских военнослужащих, которых взяли в плен. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

По данному факту правоохранительные органы начали расследование.

По предварительным данным, в ноябре 2024 года российские оккупанты совершили штурм позиций Сил обороны вблизи села Петровка Покровского района. В результате наступления пятеро военнослужащих Вооруженных Сил Украины вынужденно отступили и спрятались в частном доме.

После окружения дома российские военные взяли украинских защитников в плен. Их заставили безоружными покинуть укрытие и лечь на землю. В нарушение норм международного гуманитарного права, оккупанты расстреляли украинских пленных из автоматов.

В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению, отметили в прокуратуре.

ОГП: Россияне расстреляли пятерых украинских военнопленных на Покровском направлении
Фото: ОГП
Читайте также
ОГП: Количество расстрелов украинских пленных оккупантами увеличивается с каждым месяцем
ВСУвойнаказньпленпокровское направление