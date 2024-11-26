ОГП: Росіяни розстріляли п’ятьох українських військовополонених на Покровському напрямку
Російські загарбники (Фото: ресурс окупантів)

У Донецькій області окупанти стратили п’ятьох українських військовослужбовців, яких взяли в полон. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

За даним фактом правоохоронні органи розпочали розслідування.

За попередніми даними, у листопаді 2024 року російські окупанти здійснили штурм позицій Сил оборони поблизу села Петрівка Покровського району. Внаслідок наступу п’ятеро військовослужбовців Збройних Сил України вимушено відступили та сховалися у приватному будинку.

Після оточення помешкання російські військові взяли українських захисників у полон. Їх змусили беззбройними залишити укриття та лягти на землю. В порушення норм міжнародного гуманітарного права, окупанти розстріляли українських полонених з автоматів.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та осіб, причетних до його скоєння, зазначили в прокуратурі.

ОГП: Росіяни розстріляли п’ятьох українських військовополонених на Покровському напрямку
Фото: ОГП
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