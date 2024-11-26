ОГП: Росіяни розстріляли п’ятьох українських військовополонених на Покровському напрямку

За попередніми даними, це сталося біля села Петрівка

Російські загарбники (Фото: ресурс окупантів)

У Донецькій області окупанти стратили п’ятьох українських військовослужбовців, яких взяли в полон. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

За даним фактом правоохоронні органи розпочали розслідування.

За попередніми даними, у листопаді 2024 року російські окупанти здійснили штурм позицій Сил оборони поблизу села Петрівка Покровського району. Внаслідок наступу п’ятеро військовослужбовців Збройних Сил України вимушено відступили та сховалися у приватному будинку.

Після оточення помешкання російські військові взяли українських захисників у полон. Їх змусили беззбройними залишити укриття та лягти на землю. В порушення норм міжнародного гуманітарного права, окупанти розстріляли українських полонених з автоматів.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та осіб, причетних до його скоєння, зазначили в прокуратурі.

Фото: ОГП

4 жовтня 2024 року ОГП повідомив, що почалося розслідування розстрілу 16 військовополонених під Покровськом. У США заявили, що не можуть підтвердити інформацію, бо їм бракує доказів.

6 жовтня з'явилася інформація про те, що ворог розстріляв трьох українських воїнів біля селища Нью-Йорк.

20 листопада стало відомо, що окупанти розстріляли двох українських військовополонених під Покровськом. Перевіряються дані про вбивство окупантами ще трьох поранених українських військових на цьому самому напрямку.