Россияне расстреляли в затылок трех пленных пехотинцев возле Нескучного – фото, карта
Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил об очередном военном преступлении России — вероятном расстреле трех украинских военнопленных. Об этом он написал после обнародования соответствующей информации OSINT-сообществом DeepState.
Это произошло 3 января недалеко от населенного пункта Нескучное (его ВСУ освободили от оккупантов в июне 2023 года. – Ред.) Волновахского района Донецкой области.
По информации DeepState, россияне проводили штурм на позиции 141-й отдельной пехотной бригады. Бойцы сдались в плен, им завязали руки, вывели перед позицией и расстреляли в затылок.
Лубинец заявил, что немедленно обращается в Международный комитет Красного Креста (МККК) и Организацию объединенных наций.
"Эти организации должны осудить это преступление и оказать давление на российскую сторону для прекращения подобных актов", – заявил он.
В то же время в DeepState отмечают, что ООН пытается показать, что обе стороны "плохие", игнорируя тот факт, что убийства и издевательства над украинскими военнопленными носят систематический характер и поддерживаются военно-политическим руководством РФ.
- 22 ноября 2024 года в Офисе генпрокурора сообщили, что количество расстрелов украинских пленных оккупантами увеличивается с каждым месяцем.
- В тот же день стало известно, что оккупанты казнили пятерых пленных бойцов ВСУ вблизи Угледара, начато расследование.
- По состоянию на 18 декабря было подтверждено 177 казней украинских военных, больше всего из них произошло в 2024 году.
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