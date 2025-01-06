Россияне расстреляли в затылок трех пленных пехотинцев возле Нескучного – фото, карта
Иллюстративное фото: ресурс оккупантов

Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил об очередном военном преступлении России — вероятном расстреле трех украинских военнопленных. Об этом он написал после обнародования соответствующей информации OSINT-сообществом DeepState.

Это произошло 3 января недалеко от населенного пункта Нескучное (его ВСУ освободили от оккупантов в июне 2023 года. – Ред.) Волновахского района Донецкой области.

По информации DeepState, россияне проводили штурм на позиции 141-й отдельной пехотной бригады. Бойцы сдались в плен, им завязали руки, вывели перед позицией и расстреляли в затылок.

Лубинец заявил, что немедленно обращается в Международный комитет Красного Креста (МККК) и Организацию объединенных наций.

"Эти организации должны осудить это преступление и оказать давление на российскую сторону для прекращения подобных актов", – заявил он.

В то же время в DeepState отмечают, что ООН пытается показать, что обе стороны "плохие", игнорируя тот факт, что убийства и издевательства над украинскими военнопленными носят систематический характер и поддерживаются военно-политическим руководством РФ.

Россияне расстреляли в затылок трех пленных пехотинцев возле Нескучного – фото, карта
Россияне расстреляли в затылок трех пленных пехотинцев возле Нескучного – фото, карта
Нескучное на карте DeepState

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