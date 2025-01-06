Россияне расстреляли в затылок трех пленных пехотинцев возле Нескучного – фото, карта

Известно об очередном военном преступлении россиян, инцидентов с казнями пленных становится все больше

Иллюстративное фото: ресурс оккупантов

Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил об очередном военном преступлении России — вероятном расстреле трех украинских военнопленных. Об этом он написал после обнародования соответствующей информации OSINT-сообществом DeepState.

Это произошло 3 января недалеко от населенного пункта Нескучное (его ВСУ освободили от оккупантов в июне 2023 года. – Ред.) Волновахского района Донецкой области.

По информации DeepState, россияне проводили штурм на позиции 141-й отдельной пехотной бригады. Бойцы сдались в плен, им завязали руки, вывели перед позицией и расстреляли в затылок.

Лубинец заявил, что немедленно обращается в Международный комитет Красного Креста (МККК) и Организацию объединенных наций.

"Эти организации должны осудить это преступление и оказать давление на российскую сторону для прекращения подобных актов", – заявил он.

В то же время в DeepState отмечают, что ООН пытается показать, что обе стороны "плохие", игнорируя тот факт, что убийства и издевательства над украинскими военнопленными носят систематический характер и поддерживаются военно-политическим руководством РФ.

Нескучное на карте DeepState

22 ноября 2024 года в Офисе генпрокурора сообщили, что количество расстрелов украинских пленных оккупантами увеличивается с каждым месяцем.

В тот же день стало известно, что оккупанты казнили пятерых пленных бойцов ВСУ вблизи Угледара, начато расследование.

По состоянию на 18 декабря было подтверждено 177 казней украинских военных, больше всего из них произошло в 2024 году.

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