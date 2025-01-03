Лубинец раскритиковал доклад ООН, где приравняли Украину к РФ в нарушениях прав человека
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подверг критике новый доклад Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций, в котором говорилось, в частности, о якобы пытках российских военнопленных.
Доклад описывает систематические преступления России против Украины: атаки на гражданскую инфраструктуру, казни, пытки украинских военнопленных и незаконное присвоение имущества на оккупированных территориях.
В то же время некоторые выводы ООН относительно Украины ошибочны, заявил Лубинец. Он отметил, что категорически не согласен с тем, что замечания и рекомендации Офиса омбудсмена были проигнорированы.
Он обратил внимание на упоминания в отчете о якобы пытках российских военнопленных в транзитных пунктах, подчеркнув, что Генпрокуратура Украины расследует эти случаи, а проверки продолжаются.
Лубинец подчеркнул, что условия содержания российских военнопленных отвечают Женевской конвенции. Он добавил, что представители Офиса омбудсмена вместе с общественными организациями регулярно проверяют лагеря и следственные изоляторы.
Он призвал ООН учитывать разницу в масштабах нарушений международного гуманитарного права со стороны России и Украины. Лубинец подчеркнул, что украинцы, освобожденные из российского плена, часто возвращаются с травмами от пыток и психологического давления.
Омбудсмен выразил возмущение, что в рекомендациях ООН призывает обе стороны соблюдать международное гуманитарное право, уравнивающее масштабы нарушений. Он также напомнил, что Украина обеспечивает доступ международных организаций к проверкам, чего Россия не делает.
- 22 ноября 2024 года в Офисе генпрокурора сообщили, что количество расстрелов украинских пленных оккупантами увеличивается с каждым месяцем.
- В тот же день стало известно, что оккупанты казнили пятерых пленных бойцов ВСУ вблизи Угледара, начато расследование.
- 18 декабря омбудсмен по правам человека Лубинец заявил, что подтверждено 177 казней украинских военных, больше всего из них произошло в 2024 году.