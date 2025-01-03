Лубинец раскритиковал доклад ООН, где приравняли Украину к РФ в нарушениях прав человека

В докладе ООН говорилось, в частности, о якобы пытках российских военнопленных в Украине

Дмитрий Лубинец (Фото: Facebook)

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подверг критике новый доклад Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций, в котором говорилось, в частности, о якобы пытках российских военнопленных.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Доклад описывает систематические преступления России против Украины: атаки на гражданскую инфраструктуру, казни, пытки украинских военнопленных и незаконное присвоение имущества на оккупированных территориях.

В то же время некоторые выводы ООН относительно Украины ошибочны, заявил Лубинец. Он отметил, что категорически не согласен с тем, что замечания и рекомендации Офиса омбудсмена были проигнорированы.

Он обратил внимание на упоминания в отчете о якобы пытках российских военнопленных в транзитных пунктах, подчеркнув, что Генпрокуратура Украины расследует эти случаи, а проверки продолжаются.

Лубинец подчеркнул, что условия содержания российских военнопленных отвечают Женевской конвенции. Он добавил, что представители Офиса омбудсмена вместе с общественными организациями регулярно проверяют лагеря и следственные изоляторы.

Он призвал ООН учитывать разницу в масштабах нарушений международного гуманитарного права со стороны России и Украины. Лубинец подчеркнул, что украинцы, освобожденные из российского плена, часто возвращаются с травмами от пыток и психологического давления.

Омбудсмен выразил возмущение, что в рекомендациях ООН призывает обе стороны соблюдать международное гуманитарное право, уравнивающее масштабы нарушений. Он также напомнил, что Украина обеспечивает доступ международных организаций к проверкам, чего Россия не делает.

22 ноября 2024 года в Офисе генпрокурора сообщили, что количество расстрелов украинских пленных оккупантами увеличивается с каждым месяцем.

В тот же день стало известно, что оккупанты казнили пятерых пленных бойцов ВСУ вблизи Угледара, начато расследование.

18 декабря омбудсмен по правам человека Лубинец заявил, что подтверждено 177 казней украинских военных, больше всего из них произошло в 2024 году.