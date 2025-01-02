В МИД ответили ООН на критику религиозной политики: Обвинения искажают реальность

В министерстве отметили, что именно Россия "совершает преступления против религиозных свобод" украинцев

Обыск в храме УПЦ МП (Фото: СБУ)

Министерство иностранных дел отвергло ложные обвинения Организации объединенных наций в якобы "ограничении религиозных прав и свобод" в Украине и заявило, что они "искажают действительность". Об этом говорится в заявлении министерства.

В МИД отметили, что Закон Украины "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций" не предусматривает запрет ни одной из существующих в Украине церквей. Не допускается только подчинение религиозных организаций руководящим центрам из России.

Также в министерстве напомнили, что именно Россия в ходе "захватнической войны" совершает преступления против религиозных свобод: убивает верующих и религиозных деятелей, разрушает религиозные сооружения, преследует религиозные общины, не принадлежащие к русской православной церкви на временно оккупированных территориях Украины.

"Напоминаем ООН, что Россия системно использует религию как оружие в захватнической войне против Украины. Российское государство через подконтрольную ему РПЦ освящает зверства против украинцев и восхваляет совершающих их преступников", – говорится в заявлении МИД.

Учитывая это, Украина обязана защищать своих граждан от деструктивного влияния со стороны государства-агрессора. В МИД подчеркнули, что религиозные организации в России прямо назвали своей целью уничтожение украинской государственности.

В министерстве отметили, что подобный закон крайне необходим в демократическом обществе и выводит верующих из-под давления русской православной церкви, являющейся "идеологическим продолжением преступного режима", как подчеркнуто в Резолюции ПАСЕ.

"Рассчитываем на то, что в своих докладах Мониторинговая миссия ООН по правам человека будет давать в дальнейшем объективные оценки реальной ситуации со свободой религии в Украине и продолжит фиксировать российские преступления против украинских верующих, религиозных общин и лидеров, церковного имущества", – подчеркнули в МИД.