В МИД ответили ООН на критику религиозной политики: Обвинения искажают реальность
Министерство иностранных дел отвергло ложные обвинения Организации объединенных наций в якобы "ограничении религиозных прав и свобод" в Украине и заявило, что они "искажают действительность". Об этом говорится в заявлении министерства.
В МИД отметили, что Закон Украины "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций" не предусматривает запрет ни одной из существующих в Украине церквей. Не допускается только подчинение религиозных организаций руководящим центрам из России.
Также в министерстве напомнили, что именно Россия в ходе "захватнической войны" совершает преступления против религиозных свобод: убивает верующих и религиозных деятелей, разрушает религиозные сооружения, преследует религиозные общины, не принадлежащие к русской православной церкви на временно оккупированных территориях Украины.
"Напоминаем ООН, что Россия системно использует религию как оружие в захватнической войне против Украины. Российское государство через подконтрольную ему РПЦ освящает зверства против украинцев и восхваляет совершающих их преступников", – говорится в заявлении МИД.
Учитывая это, Украина обязана защищать своих граждан от деструктивного влияния со стороны государства-агрессора. В МИД подчеркнули, что религиозные организации в России прямо назвали своей целью уничтожение украинской государственности.
В министерстве отметили, что подобный закон крайне необходим в демократическом обществе и выводит верующих из-под давления русской православной церкви, являющейся "идеологическим продолжением преступного режима", как подчеркнуто в Резолюции ПАСЕ.
"Рассчитываем на то, что в своих докладах Мониторинговая миссия ООН по правам человека будет давать в дальнейшем объективные оценки реальной ситуации со свободой религии в Украине и продолжит фиксировать российские преступления против украинских верующих, религиозных общин и лидеров, церковного имущества", – подчеркнули в МИД.
- 20 августа был принят закон о запрещении деятельности религиозных организаций, связанных с Россией. В частности, речь идет о РПЦ и УПЦ МП.
- 19 ноября президент Зеленский заявил, что "время освящающих террор закончилось" в Украине.
- 2 января в ООН раскритиковали религиозную политику Украины и заявили, что законность запрета УПЦ МП не доказана.