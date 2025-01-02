У МЗС відповіли ООН на критику релігійної політики: Звинувачення спотворюють реальність

У міністерстві зазначили, що саме Росія "вчиняє злочини проти релігійних свобод" українців

Обшук у храмі УПЦ МП (Фото: СБУ)

Міністерство закордонних справ відкинуло неправдиві звинувачення Організації об'єднаних націй у нібито "обмеженні релігійних прав і свобод" в Україні та заявило, що вони "спотворюють дійсність". Про це йдеться в заяві міністерства.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

У МЗС зазначили, що Закон України "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій" не передбачає заборони жодної з наявних в Україні церков. Не допускається лише підпорядкування релігійних організацій керівним центрам із Росії.

Також у міністерстві нагадали, що саме Росія під час "загарбницької війни" вчиняє злочини проти релігійних свобод: убиває вірян і релігійних діячів, руйнує релігійні споруди, переслідує релігійні громади, які не належать до російської православної церкви на тимчасово окупованих територіях України.

"Нагадуємо ООН, що Росія системно використовує релігію як зброю у загарбницькій війні проти України. Російська держава через підконтрольну їй РПЦ освячує звірства проти українців і вихваляє злочинців, які їх скоюють", – йдеться у заяві МЗС.

Враховуючи це, Україна зобов'язана захищати своїх громадян від "деструктивного впливу" з боку держави-агресора. У МЗС підкреслили, що релігійні організації у Росії прямо назвали своєю метою знищення української державності.

У міністерстві зазначили, що подібний закон украй необхідний у демократичному суспільстві й виводить вірян з-під тиску російської православної церкви, яка є "ідеологічним продовженням злочинного режиму", як підкреслено у Резолюції ПАРЄ.

"Розраховуємо на те, що у своїх доповідях Моніторингова місія ООН з прав людини надаватиме надалі об’єктивні оцінки реальній ситуації зі свободою релігії в Україні та продовжить фіксувати російські злочини проти українських вірян, релігійних громад і лідерів, церковного майна", – підкреслили у МЗС.