"Не довела законність заборони УПЦ МП". В ООН розкритикували релігійну політику України

Українська влада нібито не дала чіткої відповіді на запитання, чому необхідно забороняти всю організацію, йдеться у доповіді

Обшуки у церквах УПЦ МП (Фото: СБУ)

ООН критикує Україну за нібито відсутність "достатнього обґрунтування" розпуску релігійних організацій, зокрема Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). Про це йдеться у доповіді Управління Верховного комісара з прав людини від 31 грудня.

В ООН наполягають, що такі заходи "порушують міжнародні стандарти", адже "національна безпека не є достатньою підставою для обмеження релігійної свободи за міжнародними договорами".

Згідно з поправками до закону про релігійні організації, забороняється діяльність іноземних релігійних організацій, пов'язаних із країнами-агресорами, а також їхніх українських партнерів. Зокрема, закон прямо забороняє діяльність РПЦ.

"Якщо суд встановить, що українська релігійна організація пов'язана із забороненою іноземною організацією, він може ухвалити рішення про її розпуск. Водночас розпуск впливає на можливість окремих осіб сповідувати свою релігію чи переконання разом з іншими та загрожує життєздатності громади загалом", – йдеться у доповіді.

Закон дозволяє розпуск організацій, якщо їх "уповноважені особи" визнаються винними у злочинах, зокрема тих, що загрожують національній безпеці, або причетні до "неодноразових фактів поширення пропаганди ідеології руського миру".

В ООН зазначають: "Подібні розпливчасті формулювання не дають чіткого розуміння вимог закону та можуть покласти відповідальність на цілі релігійні громади за дії окремих осіб".