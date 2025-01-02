"Не доказала законность запрета УПЦ МП". В ООН раскритиковали религиозную политику Украины
ООН критикует Украину за якобы отсутствие "достаточного обоснования" роспуска религиозных организаций, в частности, Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара по правам человека от 31 декабря.
В ООН настаивают, что такие меры "нарушают международные стандарты", ведь "национальная безопасность не является достаточным основанием для ограничения религиозной свободы по международным договорам".
Согласно поправкам к закону о религиозных организациях, запрещается деятельность иностранных религиозных организаций, связанных со странами-агрессорами, а также их украинских партнеров. В частности, закон прямо запрещает деятельность РПЦ.
"Если суд установит, что украинская религиозная организация связана с запрещенной иностранной организацией, он может принять решение о ее роспуске. В то же время роспуск влияет на возможность отдельных лиц исповедовать свою религию или убеждения вместе с другими и угрожает жизнеспособности общины в целом", – говорится в докладе.
Закон разрешает роспуск организаций, если их "уполномоченные лица" признаются виновными в преступлениях, в том числе угрожающих национальной безопасности, или причастны к "неоднократным фактам распространения пропаганды идеологии русского мира".
В ООН отмечают: "Подобные расплывчатые формулировки не дают четкого понимания требований закона и могут возложить ответственность на целые религиозные общины за действия отдельных лиц".
- В августе СБУ сообщила LIGA.net: с начала полномасштабной войны в отношении более 100 священников УПЦ МП были открыты уголовные производства, почти 50 из них уже сообщили о подозрении, 26 получили судебные приговоры.
- 20 августа был принят закон о запрещении деятельности религиозных организаций, связанных с Россией. В частности, речь идет о РПЦ и УПЦ МП.