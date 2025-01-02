"Не доказала законность запрета УПЦ МП". В ООН раскритиковали религиозную политику Украины

Украинские власти якобы не дали четкого ответа на вопрос, почему необходимо запрещать всю организацию, говорится в докладе

Обыски в церквях УПЦ МП (Фото: СБУ)

ООН критикует Украину за якобы отсутствие "достаточного обоснования" роспуска религиозных организаций, в частности, Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара по правам человека от 31 декабря.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

В ООН настаивают, что такие меры "нарушают международные стандарты", ведь "национальная безопасность не является достаточным основанием для ограничения религиозной свободы по международным договорам".

Согласно поправкам к закону о религиозных организациях, запрещается деятельность иностранных религиозных организаций, связанных со странами-агрессорами, а также их украинских партнеров. В частности, закон прямо запрещает деятельность РПЦ.

"Если суд установит, что украинская религиозная организация связана с запрещенной иностранной организацией, он может принять решение о ее роспуске. В то же время роспуск влияет на возможность отдельных лиц исповедовать свою религию или убеждения вместе с другими и угрожает жизнеспособности общины в целом", – говорится в докладе.

Закон разрешает роспуск организаций, если их "уполномоченные лица" признаются виновными в преступлениях, в том числе угрожающих национальной безопасности, или причастны к "неоднократным фактам распространения пропаганды идеологии русского мира".

В ООН отмечают: "Подобные расплывчатые формулировки не дают четкого понимания требований закона и могут возложить ответственность на целые религиозные общины за действия отдельных лиц".