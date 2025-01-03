Лубінець розкритикував доповідь ООН, де прирівняли Україну до Росії у порушеннях прав людини

У доповіді ООН йшлося, зокрема, про нібито катування російських військовополонених в Україні

Дмитро Лубінець (Фото: Facebook)

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розкритикував нову доповідь Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй, у якій йшлося, зокрема, про нібито катування російських військовополонених.

Доповідь описує систематичні злочини Росії проти України: атаки на цивільну інфраструктуру, страти, катування українських військовополонених та незаконне привласнення майна на окупованих територіях.

Водночас деякі висновки ООН щодо України є помилковими, заявив Лубінець. Він заявив, що категорично не згоден із тим, що зауваження та рекомендації Офісу омбудсмана було проігноровано.

Він звернув увагу на згадки у звіті про нібито катування російських військовополонених у транзитних пунктах, наголосивши, що Генпрокуратура України розслідує ці випадки, а перевірки тривають.

Лубінець підкреслив, що умови утримання російських військовополонених відповідають Женевській конвенції. Він додав, що представники Офісу омбудсмана разом із громадськими організаціями регулярно перевіряють табори та слідчі ізолятори.

Він закликав ООН враховувати різницю в масштабах порушень міжнародного гуманітарного права з боку Росії та України. Лубінець наголосив, що українці, звільнені з російського полону, часто повертаються з травмами від катувань і психологічного тиску.

Омбудсман висловив обурення, що в рекомендаціях ООН закликає обидві сторони дотримуватися міжнародного гуманітарного права, що зрівнює масштаби порушень. Він також нагадав, що Україна забезпечує доступ міжнародних організацій до перевірок, чого Росія не робить.

22 листопада 2024 року в Офісі генпрокурора повідомили, що кількість розстрілів українських полонених окупантами збільшується з кожним місяцем.

Того ж дня стало відомо, що окупанти стратили п'ятьох полонених бійців ЗСУ поблизу Вугледара, розпочато розслідування.

18 грудня омбудсман із прав людини Лубінець заявив, що підтверджено 177 страт українських військових, найбільше з них сталося у 2024 році.