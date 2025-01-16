Сили оборони України уразили нафтобазу "Ліскінська" у Росії – Генштаб

За наявною інформацією, зафіксовано влучання у ціль щонайменше трьох ударних безпілотників – на об'єкті виникла масштабна пожежа

Ілюстративне фото: ЗСУ

У ніч на 16 січня українські захисники уразили нафтобазу "Ліскінська" у Воронезькій області Росії. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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Бойову роботу виконали підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими частинами Сил оборони.

За інформацією Генштабу, зафіксовано влучання у ціль щонайменше трьох ударних безпілотників – на об'єкті виникла масштабна пожежа.

Військові зазначають, що на нафтобазі зберігалося пальне, котре, зокрема, використовувалося для забезпечення потреб окупаційної армії Росії.

Уточнюється більш детальна інформація стосовно наслідків ураження.

"Цілеспрямована та систематична бойова робота по важливих об’єктах російських загарбників триває", – підсумували у Генштабі.

Сили спецоперацій зазначили, що декілька резервуарів на нафтобазі досі палають.

Відстань від України до цього об'єкту компанії "Роснєфть" – понад 130 кілометрів.

У ніч проти 16 січня в чотирьох регіонах Росії фіксували безпілотники та чули вибухи.