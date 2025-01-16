Зеленський про далекобійні удари по Росії: Дуже допомогли, але все ще недостатньо

Після ударів по генерувальних підприємствах РФ окупанти "втратили багато грошей, частину своєї логістики тощо", зауважив президент

Володимир Зеленський (Фото: PAWEL SUPERNAK / EPA)

Глибинні удари українським та західним озброєнням по Росії "дуже сильно допомогли", але ця далекобійність все ще недостатня. Партнери не надали відповідну кількість такої зброї, про яку просила Україна, повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю польським ЗМІ.

"Насамперед люди завжди хочуть якогось дива. І вони вважають, що відкриті можливості далекобійні для України – і одразу буде диво", – заявив голова держави.

За його словами, спочатку Україна завдала далекобійних ударів своїм озброєнням – були знищені склади зі зброєю, військова техніка та центри управління росіян.

Також президент зауважив, що завдяки далекобійним ударам вдалося завдати 30 000 – 35 000 втрат загарбникам на Курському напрямку.

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Окрім цього Україна, після російських атак по своїй енергетиці, вдарила по генерувальних підприємствах РФ – й окупанти "втратили багато грошей, частину своєї логістики тощо", додав Зеленський.

"Тобто якби у нас не було далекобійних ударів, якщо чесно, я не знаю, я не знаю на сьогодні, який був би результат", – зазначив голова держави.

Він зауважив, що далекобійні удари "дуже сильно допомогли", проте все-таки ця далекобійність недостатня.

Зеленський нагадав, що Україна попросила у партнерів відповідну кількість далекобійної зброї під кожен з об'єктів, про які Україна має дані. Йдеться про склади, пункти управління, заводи, що виробляють зброю проти України.

"Була ціла таблиця цих пунктів, але для того, щоб зруйнувати це, знищити – для цього потрібна відповідна кількість далекобійної зброї. Такої кількості поки що у нас не було", – підсумував голова держави.