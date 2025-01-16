Зеленский о дальнобойных ударах по России: Очень помогли, но все еще недостаточно

После удара по генерирующим предприятиям РФ кафиры "потеряли много денег, часть своей логистики и т.п.", заметил президент

Владимир Зеленский (Фото: PAWEL SUPERNAK/EPA)

Глубинные удары украинским и западным вооружением "очень сильно помогли", но эта дальнобойность все еще достаточно. Партнеры не предоставили соответствующее количество оружия, о котором просила Украина, сообщил президент Владимир Зеленский рассказал в интервью польским СМИ.

"Прежде всего, люди всегда хотят какого-то чуда. И они считают, что открытые возможности дальнобойны для Украины – и сразу будет чудо", – заявил глава государства.

По его словам, сначала Украина нанесла дальнобойные удары своим вооружением – были уничтожены склады с оружием, военная техника и центры управления россиян.

Также президент отметил, что благодаря дальнобойным ударам удалось нанести 30 000 – 35 000 потерь захватчикам на Курском направлении.

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Кроме этого Украина, после российских атак по своей энергетике, ударила по генерирующим предприятиям РФ – и оккупанты "потеряли много денег, часть своей логистики и тому подобное", добавил Зеленский.

"То есть если бы у нас не было дальнобойных ударов, если честно, я не знаю, я не знаю на сегодня какой был бы результат", – отметил глава государства.

Он отметил, что дальнобойные удары "очень сильно помогли", однако все же эта дальнобойность недостаточна.

Зеленский напомнил, что Украина попросила у партнеров соответствующее количество дальнобойного оружия под каждый из объектов, о которых у Украины есть данные. Речь идет о складах, пунктах управления, заводах, производящих оружие против Украины.

"Была целая таблица этих пунктов, но для того чтобы разрушить это, уничтожить – для этого нужно соответствующее количество дальнобойного оружия. Такого количества пока у нас не было", – подытожил глава государства.