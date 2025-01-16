Зеленский о дальнобойных ударах по России: Очень помогли, но все еще недостаточно
Глубинные удары украинским и западным вооружением "очень сильно помогли", но эта дальнобойность все еще достаточно. Партнеры не предоставили соответствующее количество оружия, о котором просила Украина, сообщил президент Владимир Зеленский рассказал в интервью польским СМИ.
"Прежде всего, люди всегда хотят какого-то чуда. И они считают, что открытые возможности дальнобойны для Украины – и сразу будет чудо", – заявил глава государства.
По его словам, сначала Украина нанесла дальнобойные удары своим вооружением – были уничтожены склады с оружием, военная техника и центры управления россиян.
Также президент отметил, что благодаря дальнобойным ударам удалось нанести 30 000 – 35 000 потерь захватчикам на Курском направлении.
Кроме этого Украина, после российских атак по своей энергетике, ударила по генерирующим предприятиям РФ – и оккупанты "потеряли много денег, часть своей логистики и тому подобное", добавил Зеленский.
"То есть если бы у нас не было дальнобойных ударов, если честно, я не знаю, я не знаю на сегодня какой был бы результат", – отметил глава государства.
Он отметил, что дальнобойные удары "очень сильно помогли", однако все же эта дальнобойность недостаточна.
Зеленский напомнил, что Украина попросила у партнеров соответствующее количество дальнобойного оружия под каждый из объектов, о которых у Украины есть данные. Речь идет о складах, пунктах управления, заводах, производящих оружие против Украины.
"Была целая таблица этих пунктов, но для того чтобы разрушить это, уничтожить – для этого нужно соответствующее количество дальнобойного оружия. Такого количества пока у нас не было", – подытожил глава государства.
- 13 января, только на шестые сутки после атаки украинских дронов, в Энгельсе удалось добиться ликвидации открытого горения.
- Однако уже 14 января Украина нанесла повторный удар по Энгельсу. Также в ту ночь было атаковано множество других объектов в 12 разных регионах РФ. Это была самая массированная атака по территории РФ за все время войны.
- 15 января Россия запустила по Украине более 40 ракет, в том числе баллистических. Враг целился по газовой инфраструктуре и энергетическим объектам. Силы противовоздушной обороны 15 января сбили 30 российских ракет и 47 БпЛА. В шести областях Украины вводились экстренные отключения света, но впоследствии их начали отменять.
- В ночь на 16 января в четырех регионах России фиксировали беспилотники и слышали взрывы.