ВСУ поразили радиолокационную технику россиян в Белгородской области – Генштаб

ВСУ (Фото: Генштаб)

Силы обороны поразили 16 января на территории Белгородской области радиолокационную технику армии России. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины.

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Ракетные войска во взаимодействии с другими составляющими ВСУ в рамках дальнего огневого поражения нанесли несколько точных ударов по вражеским объектам. В частности, удары пришлись по позициям 336 радиотехнического полка и 568 зенитного ракетного полка россиян.

В первом случае подтверждено повреждение техники и оборудования этого вражеского подразделения. А во втором случае прекратила функционирование радиолокационная станция 92Н6 зенитного ракетного комплекса С-400.

"Боевая работа по ослаблению противовоздушной обороны Российской Федерации продолжается", – отметили в Генштабе.

РЛС 92Н6Е ЗРК С-400, фото: Минобороны РФ

10 января Генштаб сообщил, что украинские военные нанесли высокоточный удар по пункту управления третьего армейского корпуса Вооруженных сил РФ во временно оккупированном городе Светлодарск Донецкой области.

12 января ВСУ поразили командный пункт армии России под Покровском.

16 января Силы обороны Украины поразили нефтебазу "Лискинская" в России.