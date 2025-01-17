ВСУ поразили радиолокационную технику россиян в Белгородской области – Генштаб
ВСУ (Фото: Генштаб)

Силы обороны поразили 16 января на территории Белгородской области радиолокационную технику армии России. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины.

Ракетные войска во взаимодействии с другими составляющими ВСУ в рамках дальнего огневого поражения нанесли несколько точных ударов по вражеским объектам. В частности, удары пришлись по позициям 336 радиотехнического полка и 568 зенитного ракетного полка россиян.

В первом случае подтверждено повреждение техники и оборудования этого вражеского подразделения. А во втором случае прекратила функционирование радиолокационная станция 92Н6 зенитного ракетного комплекса С-400.

"Боевая работа по ослаблению противовоздушной обороны Российской Федерации продолжается", – отметили в Генштабе.

РЛС 92Н6Е ЗРК С-400, фото: Минобороны РФ
РЛС 92Н6Е ЗРК С-400, фото: Минобороны РФ
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