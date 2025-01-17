ВСУ поразили радиолокационную технику россиян в Белгородской области – Генштаб
Силы обороны поразили 16 января на территории Белгородской области радиолокационную технику армии России. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины.
Ракетные войска во взаимодействии с другими составляющими ВСУ в рамках дальнего огневого поражения нанесли несколько точных ударов по вражеским объектам. В частности, удары пришлись по позициям 336 радиотехнического полка и 568 зенитного ракетного полка россиян.
В первом случае подтверждено повреждение техники и оборудования этого вражеского подразделения. А во втором случае прекратила функционирование радиолокационная станция 92Н6 зенитного ракетного комплекса С-400.
"Боевая работа по ослаблению противовоздушной обороны Российской Федерации продолжается", – отметили в Генштабе.
- 10 января Генштаб сообщил, что украинские военные нанесли высокоточный удар по пункту управления третьего армейского корпуса Вооруженных сил РФ во временно оккупированном городе Светлодарск Донецкой области.
- 12 января ВСУ поразили командный пункт армии России под Покровском.
- 16 января Силы обороны Украины поразили нефтебазу "Лискинская" в России.