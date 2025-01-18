Дроны ГУР успешно атаковали нефтебазу в Тульской области – источник

Пропагандисты заявляют об "успешной работе ПВО", несмотря на пожар на нефтебазе

Пожар на нефтебазе (Фото: скриншот с видео)

Главное управление разведки в ночь на 18 января атаковало нефтебазу в Тульской области России. Зафиксировано минимум 10 точных прилетов в регионе, сообщил LIGA.net собеседник в военной разведке.

Враг был атакован дронами украинского производства.

Как отметил губернатор Дмитрий Миляев, в области "произошло возгорание емкости горюче-смазочных материалов на одном из предприятий региона". На месте, по его словам, работают пожарные.

Пропагандисты отчитались о якобы "успешной работе противовоздушной обороны". Однако на нефтебазе начался масштабный пожар. Очевидцы публикуют кадры попадания БпЛА по вражескому объекту, обеспечивающему деятельность российской оккупационной армии.

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика!

8 января Силы обороны поразили нефтебазу россиян, которая снабжала горючим военный аэродром "Энгельс-2".

9 января ГУР уничтожило пушечную позицию россиян под Запорожьем.