Дроны ГУР успешно атаковали нефтебазу в Тульской области – источник
Главное управление разведки в ночь на 18 января атаковало нефтебазу в Тульской области России. Зафиксировано минимум 10 точных прилетов в регионе, сообщил LIGA.net собеседник в военной разведке.
Враг был атакован дронами украинского производства.
Как отметил губернатор Дмитрий Миляев, в области "произошло возгорание емкости горюче-смазочных материалов на одном из предприятий региона". На месте, по его словам, работают пожарные.
Пропагандисты отчитались о якобы "успешной работе противовоздушной обороны". Однако на нефтебазе начался масштабный пожар. Очевидцы публикуют кадры попадания БпЛА по вражескому объекту, обеспечивающему деятельность российской оккупационной армии.
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