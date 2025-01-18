Генштаб подтвердил удар по нефтебазе в Калужской области

Эта нефтебаза была логистическим центром для оккупантов, находящихся на фронте

Кадры пожара на нефтебазе (скриншот видео)

Силы специальных операций поразили российскую нефтебазу в городе Людиново Калужской области. Информацию подтвердил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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Бойцы ССО вместе с другими составляющими Сил обороны нанесли успешный удар по нефтебазе "Роснефти" в ночь на 18 января. Отмечается, что эта нефтебаза входит в АО "Калуганефтепродукт" и является логистическим центром, обеспечивающим оккупантов на фронте.

В результате атаки на территории базы возник пожар. Более подробная информация о результатах еще уточняется, отметили в Генштабе.

"Поражение подобных объектов создает серьезные логистические проблемы для армии российского агрессора", – говорят военные.

Вечером 17 января россияне пожаловались на удар по промышленному объекту в городе Людиново. На месте возник большой пожар.

13 января, только на шестые сутки после атаки украинских дронов, в Энгельсе удалось добиться ликвидации открытого горения.

Однако уже 14 января Украина нанесла повторный удар по Энгельсу. Также в ту ночь было атаковано множество других объектов в 12 разных регионах РФ. Это была самая массированная атака по территории РФ за все время войны.

В ночь на 16 января в четырех регионах России фиксировали беспилотники и слышали взрывы.