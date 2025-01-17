Россияне заявили об атаке по предприятию в Людиново в Калужской области – видео
Российские ресурсы заявили об ударе по промышленному объекту в городе Людиново Калужской области, зафиксирован большой пожар. На видео есть нецензурная лексика, 18+.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что в результате атаки беспилотников в Людиново произошло возгорание на территории промышленного предприятия.
На одном из видео местные жители говорят, что в объект что-то попало.
Некоторые из ресурсов пишут, что удар пришелся по местной нефтебазе "Калуганефтепродукт".
Если информация подтвердится, это будет уже четвертая атака по этому объекту. Ранее беспилотники атаковали нефтебазу 28 апреля, 12 мая и 25 ноября.
Расстояние от Людиново до украинской границы составляет более 170 километров.
- 13 января, только на шестые сутки после атаки украинских дронов, в Энгельсе удалось добиться ликвидации открытого горения.
- Однако уже 14 января Украина нанесла повторный удар по Энгельсу. Также в ту ночь было атаковано множество других объектов в 12 разных регионах РФ. Это была самая массированная атака по территории РФ за все время войны.
- 15 января Россия запустила по Украине более 40 ракет, в том числе баллистических. Враг целился по газовой инфраструктуре и энергетическим объектам. Силы противовоздушной обороны 15 января сбили 30 российских ракет и 47 БпЛА. В шести областях Украины вводились экстренные отключения света, но впоследствии их начали отменять.
- В ночь на 16 января в четырех регионах России фиксировали беспилотники и слышали взрывы.