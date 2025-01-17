Российские ресурсы заявили об ударе по промышленному объекту в городе Людиново Калужской области, зафиксирован большой пожар. На видео есть нецензурная лексика, 18+.

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Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что в результате атаки беспилотников в Людиново произошло возгорание на территории промышленного предприятия.

На одном из видео местные жители говорят, что в объект что-то попало.

Некоторые из ресурсов пишут, что удар пришелся по местной нефтебазе "Калуганефтепродукт".

Если информация подтвердится, это будет уже четвертая атака по этому объекту. Ранее беспилотники атаковали нефтебазу 28 апреля, 12 мая и 25 ноября.

Расстояние от Людиново до украинской границы составляет более 170 километров.