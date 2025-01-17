Російські ресурси заявили про удар по промисловому об'єкту у місті Людиново Калузької області, зафільмовано велику пожежу. На відео є нецензурна лексика, 18+.

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Губернатор Калузької області Владислав Шапша заявив, що унаслідок атаки безпілотників у Людиново сталося займання на території промислового підприємства.

На одному з відео місцеві жителі кажуть, що в об'єкт щось влучило.

Деякі з ресурсів пишуть, що удар прийшовся по місцевій нафтобазі "Калуганєфтєпродукт".

Якщо інформація підтвердиться, то це буде вже четверта атака по цьому об'єкту. Раніше безпілотники атакували нафтобазу 28 квітня, 12 травня та 25 листопада.

Відстань від Людиново до українського кордону становить понад 170 кілометрів.