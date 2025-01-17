Росіяни заявили про атаку по підприємству у Людиново у Калузькій області – відео
Російські ресурси заявили про удар по промисловому об'єкту у місті Людиново Калузької області, зафільмовано велику пожежу. На відео є нецензурна лексика, 18+.
Губернатор Калузької області Владислав Шапша заявив, що унаслідок атаки безпілотників у Людиново сталося займання на території промислового підприємства.
На одному з відео місцеві жителі кажуть, що в об'єкт щось влучило.
Деякі з ресурсів пишуть, що удар прийшовся по місцевій нафтобазі "Калуганєфтєпродукт".
Якщо інформація підтвердиться, то це буде вже четверта атака по цьому об'єкту. Раніше безпілотники атакували нафтобазу 28 квітня, 12 травня та 25 листопада.
Відстань від Людиново до українського кордону становить понад 170 кілометрів.
- 13 січня, тільки на шосту добу після атаки українських дронів, в Енгельсі вдалося досягти ліквідації відкритого горіння.
- Однак уже 14 січня Україна завдала повторного удару по Енгельсу. Також тієї ночі було атаковано безліч інших об'єктів у 12 різних регіонах РФ. Це була наймасованіша атака по території РФ за весь час війни.
- 15 січня Росія запустила по Україні понад 40 ракет, зокрема балістичних. Ворог цілився по газовій інфраструктурі та енергетичних обʼєктах. Сили протиповітряної оборони 15 січня збили 30 російських ракет та 47 БпЛА. У шести областях України вводилися екстрені відключення світла, але згодом їх почали скасовувати.
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