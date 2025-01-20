Казань атакували безпілотники, росіяни пишуть про аналог "Байрактара" – відео

У російській Казані гриміли вибухи і працювала протиповітряна оборона. Відповідні фото і відео публікують російські пабліки й українські Telegram-канали, що відстежують війну.

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Російський пропагандистський Telegram-канал Mash пише, що система ППО відпрацювала по українських безпілотниках, які намагалися атакувати вертолітний завод у Казані.

"Попередньо, ЗСУ запустили по місту репліки турецького "Байрактара" – БпЛА літакового типу "Лютий", які вони вже використовували для атаки на Татарстан", – йдеться у повідомлені.

Зазначається, що було три хвилі атаки, в деяких районах вмикали сирену.

Водночас Міноборони РФ повідомляє про один нібито знищений безпілотник над Татарстаном.

ДОВІДКА. АН-196 "Лютий" – український дрон-камікадзе великої дальності, який застосовують ГУР, СБУ та Повітряні сили ЗСУ. Цей безпілотник найбільш відомий за атаками на російську нафтову інфраструктуру та інші стратегічні об'єкти глибоко на території Росії. Злітна маса безпілотника – 250-300 кг, довжина – 4,4 м, маса бойової частини – 75 кг, дальність польоту – 1000 км. Вартість такого БпЛА складає близько $200 000.