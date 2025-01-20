Казань атаковали беспилотники, россияне пишут об аналоге "Байрактара" – видео

В российской Казани гремели взрывы и работала противовоздушная оборона. Соответствующие фото и видео публикуют российские паблики и украинские Telegram-каналы, отслеживающие войну.

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Российский пропагандистский Telegram-канал Mash пишет, что система ПВО отработала по украинским беспилотникам, пытавшимся атаковать вертолетный завод в Казани.

"Предварительно, ВСУ запустили по городу реплики турецкого "Байрактара" – БпЛА самолетного типа "Лютый", которые они уже использовали для атаки на Татарстан", – говорится в сообщении.

Отмечается, что было три волны атаки, в некоторых районах включали сирену.

В то же время Минобороны РФ сообщает об одном якобы уничтоженном беспилотнике над Татарстаном.