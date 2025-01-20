Казань атаковали беспилотники, россияне пишут об аналоге "Байрактара" – видео
В российской Казани гремели взрывы и работала противовоздушная оборона. Соответствующие фото и видео публикуют российские паблики и украинские Telegram-каналы, отслеживающие войну.
Российский пропагандистский Telegram-канал Mash пишет, что система ПВО отработала по украинским беспилотникам, пытавшимся атаковать вертолетный завод в Казани.
"Предварительно, ВСУ запустили по городу реплики турецкого "Байрактара" – БпЛА самолетного типа "Лютый", которые они уже использовали для атаки на Татарстан", – говорится в сообщении.
Отмечается, что было три волны атаки, в некоторых районах включали сирену.
В то же время Минобороны РФ сообщает об одном якобы уничтоженном беспилотнике над Татарстаном.
СПРАВКА. АН-196 "Лютый" – украинский дрон-камикадзе большой дальности, который применяют ГУР, СБУ и Воздушные силы ВСУ. Этот беспилотник наиболее известен по атакам на российскую нефтяную инфраструктуру и другие стратегические объекты глубоко на территории России. Взлетная масса беспилотника – 250-300 кг, длина – 4,4 м, масса боевой части – 75 кг, дальность полета – 1000 км. Стоимость такого БпЛА составляет около $200 000.
- 14 января Украина нанесла повторный удар по Энгельсу. Также в ту ночь было атаковано множество других объектов в 12 разных регионах РФ. Это была самая массированная атака по территории РФ за все время войны.
- В ночь на 16 января в четырех регионах России фиксировали беспилотники и слышали взрывы.
- 17 января в РФ заявили об ударе по промышленному объекту в городе Людиново Калужской области.