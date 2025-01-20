"Нас бомблять трошки". Невідомі безпілотники завітали до Татарстану і Калуги – відео

У ніч проти 20 січня, крім Казані, невідомі безпілотники атакували також в Росії Татарстан і Калугу. Про це повідомляє місцева влада, а пабліки поширюють відео (обережно, ненормативна лексика).

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У Татарстані атаковано промислове підприємство. Пресслужба глави регіону Рустама Мінніханова повідомляє, що всі безпілотники нібито було знешкоджено.

А сам Мінніханов зранку 20 січня просто привітався у своєму Telegram-каналі і нічого не написав про атаку.

В коментарях до привітання люди пишуть, що їх "бомблять трошки", і питають, чи вести дітей до школи.

Губернатор Калузької області Владислав Шапша написав, що вночі було нібито знищено два БпЛА, а потім ще чотири – у Калузі та Бабинінському районі.

Також він повідомив про падіння "уламків" (росіяни регулярно заявляють саме про "уламки", не визначаючи повноцінних ударів по своїх об'єктах, навіть якщо є масштабні наслідки. – Ред.) на територію підприємства на околиці Калуги, що спричинило "незначне загоряння", яке вже ліквідували.

Також безпілотники атакували російську Казань. Там гриміли вибухи і працювала протиповітряна оборона. Росіяни кажуть про аналог "Байрактара", БпЛА "Лютий".